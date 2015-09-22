Дніпропетровська лікарня ім. Мечникова з початку АТО прийняла 1,7 тис. поранених
13:30, 22 вересня 2015Новини регіонів
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Останнім часом пацієнтів зі сходу країни в лікарню ім. Мечникова надходить менше. Зараз у закладі перебувають 40 поранених бійців.
Останнім часом пацієнтів зі сходу країни в лікарню ім. Мечникова надходить менше /
Фото: УНІАН
Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. Мечникова з початку проведення антитерористичної операції прийняла 1,7 тис. поранених.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації з посиланням на головного лікаря медустанови Сергія Риженка.
За цей час пацієнтам перелито 2,5 тис. літрів крові.
Ще майже 200 літрів крові для поранених бійців АТО здали 300 дніпропетровців 21 вересня в рамках акції, оголошеної напередодні медиками обласної лікарні. Цього вистачить для надання допомоги 100 пораненим.
За словами Риженка, останнім часом пацієнтів зі сходу країни в лікарню ім. Мечникова надходить менше. Зараз у закладі перебувають 40 поранених бійців.
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