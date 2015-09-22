Дніпропетровська лікарня ім. Мечникова з початку АТО прийняла 1,7 тис. поранених

Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. Мечникова з початку проведення антитерористичної операції прийняла 1,7 тис. поранених.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації з посиланням на головного лікаря медустанови Сергія Риженка.

За цей час пацієнтам перелито 2,5 тис. літрів крові.

Ще майже 200 літрів крові для поранених бійців АТО здали 300 дніпропетровців 21 вересня в рамках акції, оголошеної напередодні медиками обласної лікарні. Цього вистачить для надання допомоги 100 пораненим.

За словами Риженка, останнім часом пацієнтів зі сходу країни в лікарню ім. Мечникова надходить менше. Зараз у закладі перебувають 40 поранених бійців.