Закарпаття: матір залишила напризволяще 4-х малолітніх дітей

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили у відділі організації прийому громадян, розгляду звернень, запитів та зв’язків з громадськістю прокуратури Закарпатської області.

Згідно з повідомленням, 17 вересня прокуратурою Тячівського району внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання батьками встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки).

Як повідомив прокурор Тячівського району Степан Жовнір, встановлено, що мати чотирьох малолітніх діток умисно, протягом тривалого часу злісно не виконувала свої батьківські обов’язки з догляду за дітьми.

Зокрема, як з’ясували правоохоронні органи, зранку 8 вересня мати закрила дітей у власному помешканні і зникла. Упродовж двох днів діти перебували без їжі та води у зачиненому будинку.

За даними прокуратури, дітей виявила сусідка, почувши вночі їхні крики про допомогу та плач.

Усіх неповнолітніх – 2003, 2006, 2012 та 2014 років народження – вночі 9 вересня вилучили з закритого будинку і госпіталізували. Як уточнили в прокуратурі, після проведення обстеження трьох старших хлопчиків перевели до дитячого будинку, молодший ще перебуває в лікарні.

Бездіяльність матері, за даними прокуратури, спричинила тяжкі наслідки для здоров’я та розвитку наймолодшого, півторарічного хлопчика.

Жінка повернулася через три дні і зараз перебуває у себе вдома. По завершенні експертизи їй буде оголошено про підозру у вичиненні злочину.

Наразі у вказаному кримінальному провадження триває досудове розслідування, яке доручено здійснювати Тячівському РВ УМВС України в Закарпатській області.

У прокуратурі також уточнили, що санкція ст. 166 КК України передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.