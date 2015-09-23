У шкільних приміщеннях гімназії "Київська Русь" та ліцею "Інтелект" проведуть токсикологічну експертизу

Відповідне рішення ухвалено сьогодні постійною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА, повідомляє її прес-служба.

Орієнтовний термін, який необхідний для проведення експертизи, - не менше 40 годин робочого часу.

«Нагадаємо, що в результаті лабораторних досліджень, проведених Державною установою «Київський міський лабораторний центр Держсанепідслужби України» у пробах повітря, відібраних в окремих навчальних приміщеннях, було виявлено, що формальдегід перевищує середньодобову гранично допустиму концентрацію у 3,4 рази, а вміст фенолу – у 3,1 рази. Задовільні результати зафіксовано лише в їдальні, найбільше перевищення виявлено в актовій залі», - йдеться у повідомленні.

У зв’язку із цим, Комісія ухвалила рішення здійснити експертизу усіх приміщень на вул. Гмирі, 2-В.

За рекомендаціями фахівців, там, де виявлено завищену концентрацію шкідливих речовин, першочергово буде проведено провітрювання та вологе прибирання спеціальним розчином. Після чого будуть здійснені повторні дослідження.

Також Головному управлінню Держсанепідслужби у м. Києві дано доручення на підставі узагальнених висновків дослідження проб повітря та матеріалів всіх приміщень навчальних закладів, які розміщені на вул. Гмирі, 2-В, звернутись до ГУ МВС України у м. Києві щодо відкриття кримінального провадження за даним фактом.

На час проведення токсикологічної експертизи навчальний процес у закладі буде призупинено. Для дітей, чиї батьки не мають змогу залишити їх вдома, міська влада доручила керівникам навчальних закладів організувати виховний процес у приміщенні найближчої школи № 62.