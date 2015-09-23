У Києві на базі лікарні №12 розпочинає роботу відділення меддпомоги при невідкладних станах

В Києві завтра розпочне прийом хворих сучасне відділення з надання медичної допомоги хворим в невідкладних станах, створене на базі Київської міської клінічної лікарні №12 в рамках реалізації проекту з відкриття в столиці мережі з восьми лікарень інтенсивного лікування, про що було оголошено рік тому міською владою.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні перший етап цього проекту, а саме відкриття відділення невідкладних станів було презентовано Київському міському голові Віталію Кличку.

Це відділення облаштоване на першому поверсі корпусу клінічної лікарні.

Як зазначив заступник голови КМДА Михайло Радуцький, у цьому відділенні кияни отримуватимуть невідкладну медичну допомогу на найвищому рівні.

«Це відділення – це європейське відділення. І в цій лікарні зараз запустили ми першу чергу, далі буде друга. І це буде перша в Україні лікарня, яка повністю на 100 % відповідає кращим світовим стандартам», - сказав у своєму коментарі Радуцький.

Передбачається, що друга черга включатиме відкриття на другому поверсі цього ж корпусу великої загальнолікарняної реанімації та операційний окремий блок, які відповідатимуть найсучаснішому рівню медичної допомоги.

За інформацією Радуцького, хворих привозитиме сюди «швидка». «Планові хворі сюди потрапляти не будуть. Вони будуть потрапляти в інші лікарні, які тут поруч. А тут будуть тільки інтенсивні хворі… Тут сконцентровано найкраще обладнання, найкращі фахівці та науковці, бо тут знаходиться, в цій лікарні, кафедра хірургії Інституту Богомольця – це академік Фомін, доцент Бєльський, доцент Сидоренко. Це люди, це хірурги, які є золотим фондом країни», - підкреслив Радуцький.

В той же час, під час презентації повідомлялось, що відділення невідкладних станів передбачає як госпіталізацію, проведення термінових операцій, так і надання амбулаторної допомоги без госпіталізації, зокрема, перев’язки, можливість поставити крапельницю.

Так, операційне відділення невідкладних станів міської лікарні №12 обладнане найсучаснішою лапароскопічною стійкою для проведення лапароскопічних операцій, наркозно-дихальним апаратом, який дозволяє робити тривалі наркози - найменш травматично і безпечно для пацієнта. Напрямки проведення операцій: вся черевна хірургія, починаючи від апендицитів і гриж, а також будь-які гінекологічні та урологічні операції.

В коментарі представникам ЗМІ Кличко повідомив, що з бюджету міста цього року на створення відділення було спрямовано близько 33 млн. грн. “Ми зробили все, щоби дофінансувати розпочате у 2010 році будівництво, яке перетворилося на довгобуд», - пояснив він, зазначивши, що у 2012 році роботи над створенням відділення було зупинено через відсутність фінансування. «Ми знайшли кошти, щоби завершити необхідні роботи і запустити першу чергу реконструкції. Ми розуміємо, наскільки питання надання медичної допомоги важливе для киян, тож будемо працювати, щоби незабаром відкрити другу чергу реконструкції, щоби кияни могли вчасно отримати кваліфіковану медичну допомогу на вищому рівні”, - підкреслив міський голова.

За словами Кличка, медицина на сьогодні - це насамперед технології і сучасне обладнання, що дає можливість лікарям максимально швидко надати необхідну медичну допомогу і врятувати життя пацієнту. «Аналогів такого обладнання (як у презентованому сьогодні відділенні – УНІАН) в Україні немає. Я дуже радий, що сьогодні ми зробили ще один крок до того, аби кияни, які потребують невідкладної медичної допомоги, отримали її. За оцінками експертів, це обладнання відповідає найвищим світовим стандартам. І чудово, що воно тепер є у нашій міській лікарні”, - зазначив Кличко.