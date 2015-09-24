Стартував місячник з покращення доступності київського метрополітену для людей з особливими потребами

10:40, 24 вересня 2015
Новини регіонів
43

У кінці інспекції фахівці розроблять план першочергових заходів, спрямованих на покращення умов перебування маломобільних груп населення у підземці.

Люди с особыми потребностями / Фото: УНИАН

У київському метрополітені стартував місячник з поліпшення надання послуг і доступності підземки для людей з особливими потребами.

Про це повідомляють у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на КП «Київський метрополітен».

Найближчим часом фахівці комунального підприємства разом із представниками Спілки громадських організацій інвалідів міста Києва та Всеукраїнського громадського соціально-політичного об'єднання «Національна Асамблея інвалідів України» проведуть огляд об'єктів, щоб підвищити рівень їх доступності.

У кінці інспекції фахівці розроблять план першочергових заходів, спрямованих на покращення умов перебування маломобільних груп населення у підземці.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter