Стартував місячник з покращення доступності київського метрополітену для людей з особливими потребами
10:40, 24 вересня 2015Новини регіонів
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У кінці інспекції фахівці розроблять план першочергових заходів, спрямованих на покращення умов перебування маломобільних груп населення у підземці.
Люди з особливими потребами / Фото: УНІАН
У київському метрополітені стартував місячник з поліпшення надання послуг і доступності підземки для людей з особливими потребами.
Про це повідомляють у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на КП «Київський метрополітен».
Найближчим часом фахівці комунального підприємства разом із представниками Спілки громадських організацій інвалідів міста Києва та Всеукраїнського громадського соціально-політичного об'єднання «Національна Асамблея інвалідів України» проведуть огляд об'єктів, щоб підвищити рівень їх доступності.
У кінці інспекції фахівці розроблять план першочергових заходів, спрямованих на покращення умов перебування маломобільних груп населення у підземці.
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