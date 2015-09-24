У Сніжному почалася видача дитячих наборів від штабу Ахметова

Штаб Ріната Ахметова почав видачу продуктових і дитячих наборів для сімей пільгових категорій та повних сімей з дітьми до 35 місяців у місті Сніжному Донецької області, який знаходиться на непідконтрольній території, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу.

Дитячі та продуктові набори від Гуманітарного Штабу в Сніжному можуть отримати:

Всі повні сім'ї з дітьми від 0 до 35 місяців

Сім'ї з дітьми до 18 років наступних пільгових категорій:

діти, які виховуються батьком з I і II групою інвалідності

діти, які виховуються батьками-одинаками

діти з багатодітної сім'ї (кількість дітей ≥ 3, вік усіх дітей до 18 років)

сім'ї, які виховують дітей-інвалідів

сім'ї, які виховують прийомних дітей, дітей-сиріт, дітей, батьки яких позбавлені батьківських прав

люди, які стоять на обліку в районних управліннях праці та соціального захисту – малозабезпечені

Адреса пункту видачі у Сніжному: вул. Леніна, 28

Графік роботи: з понеділка по п'ятницю, з 10:00 до 15:00

«Серед сімей-пільговиків та батьків малюків до 35 місяців великий попит на нашу допомогу. В цілому, за 3 тижні роботи ми це побачили по всіх соціально незахищених категоріях мешканців, які отримують продукти. Всього їх 10. У перші дні роботи під пунктом утворилися величезні черги, реєстрація досі йде на кілька тижнів вперед. Для зручності людей ми плануємо видачу таким чином, щоб ні люди похилого віку, ні матусі з дітьми не стояли у черзі, а своєчасно отримували набори», – прокоментував Андрій Санін, керівник логістичного центру Штабу на стадіоні «Донбас Арена».

Нагадаємо, що з 2 вересня 2015 року у Сніжному в режимі стаціонарного пункту видачі працює бригада мобільних волонтерів Гуманітарного штабу. За цей час допомогу в ньому отримали 6463 жителі.

Детальну інформацію про роботу мобільної бригади у Сніжному можна отримати через онлайн-помічник на сайті Гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Як буде видаватися допомога, як зареєструватися, які документи потрібні - відповіді на ці та інші запитання можна отримати через сервіс онлайн-допомоги, а також за телефоном гарячої лінії 0 800 50 9001.