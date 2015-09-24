У п’яти навчальних закладах Оболонського району Києва встановлять станції доочистки питної води

Міська влада залучить інвесторів для встановлення станцій доочистки питної води типу БАВ (бювет активованої води) у закладах освіти Оболонського району.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, розпорядження про проведення інвестиційного конкурсу підписав мер Віталій Кличко.

Читайте такожЯкість води в будинках і бюветах Києва тепер можна відслідковувати в інтернетіТаким чином, 5 закладів будуть забезпечені безкоштовною якісною питною водою. Серед них – ДНЗ №280, ДНЗ №614, середня загальноосвітня школа №170, спеціалізована школа №216, а також управління освіти Оболонської РДА.

Замовником підготовчих (передінвестиційних) робіт для проведення інвестиційного конкурсу виступить Київське інвестиційне агентство.

Комунальне підприємство також розробить орієнтовні техніко-економічні показники, можливі передпроектні пропозиції та надасть до Департаменту економіки та інвестицій для підготовки умов конкурсу. Необхідні висновки, пропозиції та матеріали для реалізації інвестпроекту також надаватимуть профільні департаменти КМДА та Оболонська РДА.

Окрім того, Оболонський район цього року став першим, де запроваджується проект «Питна вода з під-крану», що полягає у встановленні сучасної системи очищення води. Як зазначав Кличко, міська влада поступово запроваджуватиме цю технологію і в інших районах столиці.