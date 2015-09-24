Київрада направить 8,5 млн грн на трирічну програму оздоровлення дітей киян - учасників АТО

Київрада підтримала рішення про внесення змін в Міську цільову програму оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2018 року, передбачивши додаткове фінансування на відпочинок дітей із сімей киян - учасників антитерористичної операції і з сімей загиблих киян - бійців АТО.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували сьогодні на засіданні 66 із 92 зареєстрованих у сесійній залі депутатів Київради.

Згідно з документом, на зазначені цілі буде спрямовано з міського бюджету 8,493 млн грн. протягом 2015-2018 рр. За ці кошти передбачається оздоровити 1,5 тис. дітей.

Так, у 2015 році вже було виділено 2 млн грн (сума врахована в загальній), на 2016 рік передбачено фінансування в обсязі 2,080 млн грн, в 2017 - 2,163 млн грн і в 2018 р. - 2,250 млн грн.