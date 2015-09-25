В Станиці Луганській на розтяжці підірвався пастух

Як йдеться в повідомленні прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, вчора близько 6:00 недалеко від Станиці Луганської на розтяжці підірвався місцевий житель 1930 року народження, який випасав корів. Постраждалого доставлено до місцевої лікарні та прооперовано. В даний час, за словами лікарів, його життю нічого не загрожує.

«На жаль, багато жителів прифронтових районів не звертають уваги на попередження адміністрації про небезпеку походів до лісосмуги і на заборону випасу худоби в прифронтових районах. Я ще раз закликаю місцевих жителів утриматися від збирання дров, випасу худоби, прогулянок у лісі в районах на лінії розмежування», - наголосив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.