У Музеї історії Києва стартує проект для людей з обмеженими можливостями

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, з 2 жовтня до 1 листопада у музейно-виставковому центрі «Музей історії міста Києва» проходитиме персональна виставка Матвія Вайсберга Pur Vital. Виставка покликана привернути увагу громадськості до проблеми самотності та відокремленості людей похилого віку та осіб з обмеженими можливостями від активної життєдіяльності нашого суспільства.

В експозиції будуть представлені живописні роботи автора, провідною темою яких є зображення людей літнього віку. Серія Pur Vital написана під враженням відвідування автором Будинку для літніх і хворих людей у Штраубінге (Німеччина), де у той час проживала мати автора.

Виставка є початком великого соціально-культурного проекту за однойменною назвою, що покликаний створити соціокультурний простір взаємодії для людей похилого віку та осіб з обмеженими можливостями. Цей проект на сьогодні не має аналогів і є комплексною програмою заходів для окремих категорій населення, що потребують додаткової уваги суспільства.

Метою Pur Vital є культурна підтримка, організація дозвілля та соціальна допомога людям похилого віку, соціально незахищеним і з обмеженими можливостями. В рамках проекту, який триватиме протягом всього 2016 року, відбуватимуться музикальні концерти, літературні читання, театральні вистави, кінопокази, майстер-класи, вечорниці, художні виставки.

Вхід на виставку вільний.