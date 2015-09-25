У киянки підозрюють лихоманку Денге

Про це повідомляє прес-служба Державної санітарно-епідеміологічної служби.

"У жительки Дарницького району столиці 23 вересня зареєстровано випадок підозри захворювання на лихоманку Денге. Хвора госпіталізована в інфекційне відділення №2 Олександрівської клінічної лікарні Києва", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у вересні хвора разом з родиною протягом двох тижнів відпочивала на Шрі-Ланці. "Під час подорожі відпочиваючих кусали комарі. Інші члени сім'ї (чоловік 38 років, діти 18 і 11 років) не скаржаться на погіршення стану здоров'я", - зазначили в ДСЕС.

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"Для індикації збудника лихоманки Денге у хворої відібрано біологічний матеріал (кров), який відправлений у ДУ «Український науково-дослідний протичумний інститут ім. І. в. Мечникова МОЗ України» для проведення відповідних досліджень. Епідеміологічне розслідування випадку підозри захворювання на лихоманку Денге триває", - повідомили в СЕС.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Харківській області зареєстровано три випадки лихоманки Денге серед мешканців Харкова.

Довідка: лихоманка Денге - гостре вірусне захворювання, яке супроводжується сильним болем у суглобах, інтоксикацією організму, висипом і збільшенням лімфатичних вузлів.