Киянам, які потраплять до Інституту серця з гострим інфарктом, робитимуть стентування безоплатно

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київського міського голови Віталія Кличка, про це він заявив під час відвідування Інституту серця.

"Ми запускаємо проект "Стоп інфаркт". Ті кияни, які потрапляють до Інституту по швидкій з інфарктом, отримують медичне обслуговування і стентування безкоштовно. Це дуже важливо. Ми щойно відвідували в палаті пацієнтів, один з них - пенсіонер, інший тимчасово залишився без роботи. Не секрет, що знайти декілька десятків тисяч грн для стентування для багатьох людей неможливо. А коли час йде на хвилини, дуже важливо оперативно надати допомогу і зберегти життя чи працездатність людини. Для Київської адміністрації здоров'я киян - це пріоритет. Тому ми запустили цю програму, яка дає можливість отримати безкоштовне стентування тим киянам, які гостро цього потребують", - зазначив Кличко.

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Мер відзначив, що до кінця року необхідною кількістю стентів інститут забезпечений і підкреслив, що наступного року столична влада планує передбачити у бюджеті додаткові кошти на закупівлю стентів для проведення безкоштовних операцій киянам.

"До кінця року вже профінансована програма "Стоп інфаркт". Наступного року будемо вносити в бюджет Києва програму, яка передбачатиме безкоштовне обслуговування киян, які потребують такої меддопомоги. Я можу засвідчити повну підтримку з боку столичної влади і від себе особисто вашому інституту. У Києві про вас говорять дуже багато і говорять добре", - сказав Кличко.

Програма «Стоп інфаркт» покликана знизити смертність та інвалідизацію населення. Наразі в наявності Інституту серця - 300 коронарних стент-систем, яких вистачить до кінця року для надання необхідної медичної допомоги киянам. Вони будуть використані при госпіталізації до Інституту серця пацієнтів з інфарктом міокарда по швидкій допомозі, яким показане стентування коронарних судин. Забезпечення киян відбуватиметься в пріоритетному порядку.

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Це перша подібна програма в Україні. За словами генерального директора Інституту серця Бориса Тодурова, програма розрахована на три роки і є прикладом вдалого співробітництва міської влади з МОЗ України. Сьогодні Інститут серця цілодобово приймає людей з гострими інфарктами міокарду. В Інституті роблять близько 5 тис. операцій на рік.