У Сімферополі невідомий розстріляв станцію "швидкої" допомоги: 3 медики загинули, ще 7 осіб постраждали

У суботу, 26 вересня, після обіду на станцію "швидкої" медичної допомоги в Сімферополі напав невідомий із зброєю.

Як повідомляє Лівий берег з посиланням на "Крыминформ", в результаті нападу загинули лікар і фельдшер "швидкої", ще сім осіб постраждали. Серед поранених - ще один лікар, якого терміново відправили на операцію у важкому стані.

За інформацією "Інтерфаксу", пізніше помер ще один поранений. "Чоловік, який отримав вогнепальне поранення в голову, помер у лікарні. Наскільки мені відомо, це був наш співробітник, фельдшер "швидкої допомоги", - сказали агентству в управління охорони здоров'я окупаційної адміністрації міста.

Джерело в органах Криму повідомило агентству також, що причиною нападу на фельдшерський пункт в Сімферополі могла стати помста лікарям цієї установи за неправильний діагноз. "За попередніми даними, мотивом нападу могла стати помста лікарям, які поставили неправильний діагноз близькій родичці передбачуваного злочинця", - заявив він.

За його словами, "помилка лікарів призвела до тяжких наслідків".

Весь особовий склад поліції Сімферополя піднятий по тривозі.

Постріли, за попередніми даними, були зроблені з рушниці 12 калібру. Нападник утік, зараз ведуться всі необхідні заходи, спрямовані на його розшук і затримання.

Станція знаходиться на Севастопольській вулиці, 155.