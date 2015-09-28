У Львові продовжують лікування 8 учнів після масового отруєння в шкільній їдальні

У Львові станом на 26 вересня продовжують амбулаторне лікування 8 учнів СШ №98, де 15 вересня сталося масове отруєння після обіду в шкільній їдальні.

Про це повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

"У всіх постраждалих на даний час легка форма перебігу хвороби", - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня після обіду в їдальні львівської школи №98 багатьом дітям стало зле. Учні, переважно молодших класів, із симптомами отруєння почали звертатися до медиків, у них було діагностовано ротавірусну інфекцію та харчову токсикоінфекцію.

Директор школи №98 Олег Пилявка повідомив журналістам, що 16 вересня на навчання не з’явилися 165 учнів. Загалом у школі №98 навчається близько тисячі учнів.

Міліція за фактом масового отруєння відкрила кримінальне провадження.

За словами директора департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Галини Слічної, 25 вересня, за результатами службового розслідування комісією управління освіти видано наказ управління освіти міської ради про звільнення з посади директора даного навчального закладу.