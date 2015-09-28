У Харкові презентували новий сервіс з видачі свідоцтв про народження у пологових будинках

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк та міністр юстиції Павло Петренко презентували сьогодні у Харкові новий сервіс Мін’юсту, який дає змогу отримати свідоцтво про народження дитини безпосередньо в пологовому будинку.

Як повідомляє Урядовий портал, пологове відділення обласної клінічної лікарні - центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф стало першим в Харкові, де запрацювала така ініціатива.

Тепер свідоцтва про народження видаються матерям максимум за 24 години.

Петренко зазначив, що раніше отримання свідоцтва про народження було складною процедурою, «коли протягом місяця після народження дитини батьку або мамі необхідно було кілька разів навідатися до РАЦСу, подати купу різних заяв і довідок».

Читайте такожУ Львові свідоцтва про народження дитини видають у пологових будинкахМіністр юстиції нагадав, що з ініціативи відомства по країні працюють он-лайн-сервіси з реєстрації шлюбу, і всі 10 РАЦСів Харкова вже надають такі послуги. Він зазначив, що одна з пар, яка сьогодні отримувала свідоцтво про народження дитини, якраз скористалася послугою з реєстрації шлюбу через Інтернет.

Загалом на сьогодні по всій Україні в режимі он-лайн працюють 115 РАЦСів. Їх послугами вже скористалися близько однієї тисячі 1українців. А отримати свідоцтво про народження дитини можна у 13 пологових будинках у Львові, Харкові, Одесі, Хмельницькому, Херсоні та Івано-Франківську.