На Буковині госпіталізовано 27 дітей з підозрою на отруєння невідомою речовиною

27 учнів загальноосвітньої школи в селі Давидівка Сторожинецького району Чернівецької області 25 вересня потрапили в лікарню з отруєнням.

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник головного лікаря Сторожинецької районної лікарні Микола Дідух, в інфекційне відділення госпіталізували 27 учнів різного віку з однієї школи.

«Попередньо ми виносимо діагноз – отруєння невідомою речовиною. На щастя, важких дітей зараз немає. Спочатку двоє були ближчі до важкого, але зараз їх стан покращився», - повідомив Дідух.

За словами директора Давидівської загальноосвітньої школи Лізи Мишко, вранці 25 вересня діти звернулися до медсестри зі скаргами на самопочуття. У дітей спостерігалися тахікардія і оніміння кінцівок.