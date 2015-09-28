У Кременчуцькому госпіталі поранений боєць батальйону "Донбас" розписався з волонтеркою

У Кременчуцькому госпіталі ветеранів розписався поранений в АТО боєць батальйону «Донбас» Євген Саленко та волонтерка Світлана.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник госпіталю Микола Литвиненко, Євгена поранили 5 місяців тому під Широкіно.

«Він отримав серйозну травму і потребує серйозного лікування. Зі Світланою він познайомився в Маріуполі. А після поранення вона від нього не відходила, і сьогодні вони розписалися», - зазначив начальник госпіталю.

Він попросив у кременчужан допомогти в подальшому лікуванні бійця. За його словами, у пораненого бійця поки що знерухомлені ноги, і «одна рука ще погано слухається», він потребує лікування за кордоном.

Проте, не дивлячись на травми, боєць не сумує і багато посміхається, зазначив медик.

Під час церемонії розпису він сидів у інвалідному візку, але мріє вирватися з нього і віддати тому, хто має в ньому потребу.

Після церемонії молодят привітали влада міста, громадські активісти, бійці батальйону «Донбас» і колективи художньої самодіяльності міста.

А самі Євген і Світлана випустили в небо символ миру – білих голубів.