Синоптики прогнозують підвищення рівня води на річках басейнів Західного Бугу та Прип'яті
12:02, 28 вересня 2015Новини регіонів
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27-30 вересня, у зв'язку з опадами, очікується зростання рівня води на річках басейнів Західного Бугу та Прип'яті (Волинська, Рівненська обл.)
Очікується зростання рівня води на річках на 0,2-0,7 м над поточними рівнями / Фото: УНІАН
27-30 вересня через опади очікується підвищення рівня води на річках басейнів Західного Бугу та Прип'яті.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
«27-30 вересня, у зв'язку з опадами, очікується зростання рівня води на річках басейнів Західного Бугу та Прип'яті (Волинська, Рівненська обл.) на 0,2-0,7 м над поточними рівнями (27 вересня на 8 год), без негативних наслідків», - йдеться в повідомленні.
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