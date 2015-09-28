Синоптики прогнозують підвищення рівня води на річках басейнів Західного Бугу та Прип'яті

27-30 вересня через опади очікується підвищення рівня води на річках басейнів Західного Бугу та Прип'яті.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

«27-30 вересня, у зв'язку з опадами, очікується зростання рівня води на річках басейнів Західного Бугу та Прип'яті (Волинська, Рівненська обл.) на 0,2-0,7 м над поточними рівнями (27 вересня на 8 год), без негативних наслідків», - йдеться в повідомленні.