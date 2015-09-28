У Житомирській області чоловік через укус змії потрапив в реанімацію

В Житомирській області чоловік через укусу змії потрапив в реанімацію.

Про це повідомили в управлінні ДСНС України в Житомирській області.

26 вересня на пункт зв'язку 12-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Овруч Житомирської області надійшло повідомлення про те, що «в селі Білокаменка чоловіка вкусила небезпечна гадюка».

Як з'ясувалося, 50-річний місцевий житель працював по господарству у власному дворі. Раптом він відчув різкий біль у верхній кінцівці.

Чоловік втратив свідомість, але встиг покликати на допомогу. Жінка одразу викликала «швидку» і прибулі за викликом медики госпіталізували потерпілого в Овруцьку районну лікарню. Зараз потерпілий перебуває в реанімаційному відділенні. Його стан стабільний.