Двом пораненим дітям проведуть складні операції по відновленню черепа

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, штаб закупив і доставив титанові пластини для двох поранених дітей. Після перенесених тяжких травм хлопці продовжують лікування в Дніпропетровську.

10-річний Владик постраждав під час обстрілу Авдіївки в січні 2015 року. Хлопчик був у гостях у бабусі, коли у дворі біля під'їзду впав снаряд. Владика поранило осколком. Він пройшов через лоб і залишився в потилиці. Пошкоджено 60% головного мозку. Тривалий час хлопчик був у важкому стані в реанімації. Незважаючи на складні поранення, на сьогодні Влад відновився, знаходиться на індивідуальному навчанні. Наступний етап лікування – встановлення титанової пластини. Це вже косметичне закриття дефектів черепа.

"До Гуманітарного штабу ще в січні звернулися наші знайомі. Вони розповіли про Владика і про те, що йому потрібна допомога. Фахівці Штабу самі передзвонили нам. Вони стежили за лікуванням дитини увесь цей час. Допомогли з покупкою пластини. На 5 жовтня у нас вже призначена операція», – розповідає Максим Сергійович, батько потерпілого хлопчика.

Читайте також8-річному Олексію, потерпілому через вибух снаряда, провели протезування кистіЩе один уродженець Авдіївки, 17-річний Максим, потрапив під мінометний обстріл у вересні 2014 року. На сьогодні здоров'ю дитини нічого не загрожує, але хлопець потребує закриття дефекту черепа. У сім'ї, яка після того, що сталося, переїхала в Красноармійськ, немає грошей на придбання імплантату. Їх єдиний дохід – це допомога переселенцям. Тому батьки Максима звернулися за допомогою в Гуманітарний штаб.

Читайте такожПораненого 9-річного Сергія з Донецької області готують до операції«Обидва хлопчики потрапили під обстріл в Авдіївці. Вони вже перенесли складне і довге лікування. На сьогодні вони потребують краніопластики. Це складна операція, яка проводиться для відновлення цілісності черепа. Обидві родини живуть у дуже складних умовах, і тому у них немає можливості придбати пластини самостійно. Необхідні імплантати закупив для них Гуманітарний штаб», – розповіла Юлія Герасименко, фахівець напряму «Адресна допомога» Штабу Ахметова.

За час роботи Штаб Ріната Ахметова надав допомогу в лікуванні 645 дітям. 91 з них – діти, які отримали поранення в результаті військових дій.