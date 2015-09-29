На Одещині зареєстровано два спалахи харчової інфекції у дитсадках

В Одеській області зареєстровано два спалахи харчової інфекції у дитсадках.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної санітарно-епідеміологічної служби, в селі Міняйлівка Саратського району зареєстровано спалах харчової токсикоінфекції серед вихованців дитячого дошкільного закладу. Постраждали 6 дітей, які в стані середньої тяжкості госпіталізовані до інфекційного відділення Саратської центральної районної лікарні.

Попередньо встановлено, що 25 вересня в дитячому садку відзначали день народження дитини. Крім страв, зазначених у меню закладу, на вечерю, дітей пригощали тортом. Торт був виготовлений у домашніх умовах. На час проведення епідрозслідування залишків торта не виявлено.

Для встановлення причин виникнення спалаху та його ліквідації працівниками Держсанепідслужби проведено санітарно-епідеміологічне обстеження осередку захворювання. Для лабораторних досліджень відібрано проби харчових продуктів, питної води, обстежено 10 контактних осіб, у т. ч. 9 працівників дитячого дошкільного закладу.

Крім того, в місті Іллічівську зареєстровано спалах захворювання на гостру кишкову інфекцію серед вихованців дитячого садка №8, внаслідок чого постраждали 5 дітей.

«До інфекційного відділення ДУ «Іллічівська Басейнова лікарня МОЗ України» із попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт госпіталізовано одну дитину. Інші постраждалі отримують лікування в амбулаторних умовах», - зазначили в прес-службі.

Для встановлення причин виникнення спалаху та його ліквідації відібрано проби харчових продуктів, питної води, обстежено 23 контактні особи, в т. ч. 11 працівників дитячого навчального закладу. Дослідження тривають.

В обох осередках проведено дезінфекцію, за людьми, які контактували із хворими дітьми, встановлено медичний нагляд.