Проведуть службову перевірку фактів про закупівлю ліків для онкохворих за завищеними цінами

У Київській міській державній адміністрації проведуть службову перевірку щодо закупівлі ліків для онкохворих. Зокрема, мова йде про придбання препаратів «Доцетаксел – Віста» та «Трастузумаб», які, за інформацією, поширеною в ЗМІ, були придбані за завищеними цінами.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

До здійснення перевірки залучать представників Управління з питань запобігання та протидії корупції і Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА. Завершити перевірку фахівці мають до 5 жовтня 2015 р.

Зазначається, що з ініціативою організувати службову перевірку за фактами, наведеними ЗМІ, до міського голови Віталія Кличка звернувся заступник голови КМДА Михайло Радуцький.

«Сигнали про можливі корупційні дії столичних посадовців не можуть залишатися без відповідної реакції. Ми ретельно перевіримо кожен факт, наведений у матеріалах ЗМІ, і публічно оголосимо результати», – запевнив Радуцький.

Довідка УНІАН. Низка ЗМІ вчора розповсюдила інформацію громадської організації «Центр протидії корупції», в якій заявлялось, що київські чиновники закупили ліки для онкохворих в 3 рази дорожче МОЗу.

Так, зазначалось, що препарат «Доцетаксел – Віста», який МОЗ минулого року – вже після падіння гривні – закупив за 3210 грн., київська мерія придбала за 8560 грн.

Як стверджують громадські активісти, тендер був прописаний під одного учасника ринку, унеможливлюючи участь інших компаній-конкурентів із більш дешевими препаратами.

В Центрі повідомили, що звернулися до Державної фінансової інспекції та Антимонопольного комітету України з вимогою перевірити дану закупівлю та відповідно відреагувати.

Також повідомлялось, що цього року КМДА закупило ще один препарат для лікування онкохворих за завищеною ціною: препарат «Трастузумаб» був закуплений за ціною 14701,80 грн, хоча максимальна оптово-роздрібна ціна, зареєстрована в Україні в реєстрі оптово-відпускних цін становить 12500 00 грн. «Обидва тендери проводилися під керівництвом голови комітету з конкурсних торгів Департаменту охорони здоров’я КМДА А. Ю. Скіб’яка», - зазначалось в повідомленні ГО.