В Одесу доставлено 32 бійці, поранені в зоні АТО

З аеродрому військовослужбовців машинами швидкої допомоги транспортували у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону.

В Одесу сьогодні доставлено понад 30 бійців, поранених в зоні проведення антитерористичної операції.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав волонтер Андрій Танцюра. Військовослужбовців доставили літаком. «32 людини....7 важких», - написав він. З аеродрому військовослужбовців машинами швидкої допомоги транспортували у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону.

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