В Одесу доставлено 32 бійці, поранені в зоні АТО

15:36, 29 вересня 2015
Новини регіонів
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З аеродрому військовослужбовців машинами швидкої допомоги транспортували у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону.

Из 32 раненых - 7 тяжело ранены / Фото: УНИАН

В Одесу сьогодні доставлено понад 30 бійців, поранених в зоні проведення антитерористичної операції.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав волонтер Андрій Танцюра.

Військовослужбовців доставили літаком. «32 людини....7 важких», - написав він.

З аеродрому військовослужбовців машинами швидкої допомоги транспортували у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону.

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