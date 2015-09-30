У Чернігівській області чоловік госпіталізований з рецидивом тропічної малярії

У Чернігівській області в чоловіка зафіксовано рецидив тропічної малярії.

Як повідомили в Державному управлінні санітарно-епідеміологічної служби області, на початку вересня до лікаря-інфекціоніста Чернігівської міської лікарні №2 звернувся житель с. Понорниця Коропського району. Хворий скаржився на високу температуру тіла, загальну слабкість, лихоманку, був госпіталізований в інфекційне відділення. При лабораторному обстеженні в крові хворого виявлено збудник тропічної малярії з високим рівнем паразитемії і поставлений діагноз рецидив тропічної малярії.

Встановлено, що чоловік з жовтня 2014 до серпня 2015 року працював будівельником в Гвінеї. При проживанні в тропічній країні протималярійні препарати з метою профілактики не приймав. Вперше захворів і проходив курс лікування в Гвінеї з приводу тропічної малярії.

Зараз хворому проводиться специфічне лікування антималярійними препаратами в інфекційному відділенні Чернігівської міської лікарні №2.