У Шостці Сумської області від нападу оскаженілої корови постраждали 6 людей

У місті Шостка Сумської області від нападу оскаженілої корови постраждали 6 людей.

Як повідомив УНІАН начальник управління охорони здоров’я Сумської облдержадміністрації Сергій Бутенко, госпіталізація нікому з потерпілих не знадобилася, але постраждалим була надана медична допомога.

За інформацією управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Сумській області, подія сталася 28 вересня під час перевезення корів у машині. Одна з них через вибоїни на дорозі випала з кузова, суттєво поранившись.

«Розлючена та перелякана, корова кинулася бігти по центральній вулиці міста. Перехожих, які траплялися їй на шляху, тварина валила з ніг, при цьому намагаючись підчепити їх на роги. У результаті постраждали 6 осіб, у тому числі вагітна жінка. Врешті корова забігла в гаражний масив. Щоб не допустити жертв серед населення, було прийнято рішення застрелити агресивну тварину», - йдеться у повідомленні.