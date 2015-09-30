У Тернопільській області загинув рибалка, торкнувшись мокрою вудкою високовольтної лінії електропередач
12:21, 30 вересня 2015Новини регіонів
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Виникла електрична дуга, що призвело до смерті чоловіка.
Торкнувся мокрою вудкою проводів високовольтної лінії електропередач / Фото: dmitrievka62.ru
У Тернопільській області загинув рибалка, торкнувшись вудкою високовольтної лінії електропередач.
Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, нещасний випадок стався вчора в с. Золота Слобода Козівського району близько 18 годин.
51-річний житель Козови на рибалці з необережності торкнувся мокрою вудкою проводів високовольтної лінії електропередач.
Виникла електрична дуга, що призвело до смерті чоловіка.
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