У Тернопільській області загинув рибалка, торкнувшись мокрою вудкою високовольтної лінії електропередач

12:21, 30 вересня 2015
Новини регіонів
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Виникла електрична дуга, що призвело до смерті чоловіка.

Коснулся мокрой удочкой проводов высоковольтной линии электропередач / Фото: dmitrievka62.ru

У Тернопільській області загинув рибалка, торкнувшись вудкою високовольтної лінії електропередач.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, нещасний випадок стався вчора в с. Золота Слобода Козівського району близько 18 годин.

51-річний житель Козови на рибалці з необережності торкнувся мокрою вудкою проводів високовольтної лінії електропередач.

Виникла електрична дуга, що призвело до смерті чоловіка.

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