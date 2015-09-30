У Тернопільській області загинув рибалка, торкнувшись мокрою вудкою високовольтної лінії електропередач

Виникла електрична дуга, що призвело до смерті чоловіка.

У Тернопільській області загинув рибалка, торкнувшись вудкою високовольтної лінії електропередач. Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, нещасний випадок стався вчора в с. Золота Слобода Козівського району близько 18 годин. 51-річний житель Козови на рибалці з необережності торкнувся мокрою вудкою проводів високовольтної лінії електропередач. Виникла електрична дуга, що призвело до смерті чоловіка.

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