У столичних лікарнях планують впровадити Wi-Fi протягом року

Фахівці Kyiv Smart City планують впровадити в київських лікарнях Wi-Fi протягом року в рамках проведення модернізації інформаційних систем столиці, повідомив на прес-конференції в УНІАН керівник проекту Kyiv Smart City Юрій Назаров.

«Ми розраховуємо, що проект впроваджуватиметься протягом року. Можливо, інвестори зможуть це зробити за півроку. Наступного місяця ми плануємо закінчити інвестконкурс і визначити переможця (який впроваджуватиме безпроводовий інтернет у лікарнях – УНІАН)», - сказав він.

При цьому він зазначив, що вже близько 10 інвесторів претендують на участь у проекті.

«Інвестори зароблятимуть за рахунок реклами і за рахунок платного трафіку», - додав Назаров.

Крім того, фахівці Kyiv Smart City планують оптимізувати автомобільний трафік у столиці.

«Зараз розроблена транспортна схема і чітко промодельовані транспортні потоки. Ми чітко розуміємо, куди і коли переміщуються кияни. Ми зможемо розвантажити вулиці за рахунок оптимізації руху громадського транспорту, взагалі всього транспорту з використанням інтелектуальної транспортної системи. З допомогою неї переключатимуть світлофори залежно від трафіку», - зазначив керівник проекту.

Також Назаров повідомив, що 2-3 жовтня в Києві пройде форум Kyiv Smart City Forum 2015, за результатами якого представники проекту, громадськість і столична влада підпишуть меморандум про співпрацю.

«Ми підпишемо меморандум між владою Києва, громадськістю, інвесторами, IT-компаніями, в якому будуть задекларовані наміри впровадити напрацьовані технології. Тільки такий шлях найправильніший», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого мер Києва Віталій Кличко заявив про намір впровадити в Києві систему Smart City, одним з напрямків якої стане електронний бюджет. При цьому співкоординатор проекту Kyiv Smart City Юрій Назаров на одному із засідань Київради повідомив, що до фінансування цього проекту причетні Міжнародний фонд «Відродження», а також Агентство США з міжнародного розвитку.

У червні Кличко офіційно представив електронний бюджет столиці, який є складовою частиною широкомасштабного проекту з реалізації системи Smart City.

Кличко підкреслив, що проект «Відкритого бюджету» - перший етап реалізації у столиці системи Smart City.