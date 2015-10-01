Дніпропетровська міськрада присвоїла звання почесного громадянина міста головному лікарю обласної лікарні

Ці рішення були прийняті одноголосно сьогодні на другому пленарному засіданні 67-ї чергової сесії міської ради.

Дніпропетровська міська рада присвоїла звання «Почесний громадянин Дніпропетровська» головному лікарю обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергію Риженку та ректору Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара (ДНУ) Миколі Полякову. Як передає кореспондент УНІАН, ці рішення були прийняті одноголосно сьогодні на другому пленарному засіданні 67-ї чергової сесії міської ради. Зараз у Дніпропетровську налічується 43 почесних громадянина міста.

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