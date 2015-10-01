У Львові вночі шукали вибухівку у військовому госпіталі

У Львові вночі шукали вибухівку у центральному військовому клінічному госпіталі Західного оперативного командування.

Як повідомила УНІАН начальник прес-служби ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська, 30 вересня о 23.15 на оперативну лінію „102” зателефонував невідомий, який заявив про замінування 5-го поверху корпусу військового госпіталю на вулиці Личаківській, 26.

Вибухотехніки спільно з кінологами обстежили дві будівлі госпіталю та прилеглу територію. На час обстеження з терапевтичного та хірургічного відділень, які розташовані на п’ятих поверхах двох корпусів, було виведено на безпечну відстань 8 працівників госпіталю та 96 пацієнтів. Всього в госпіталі перебувало на лікуванні 535 військовослужбовців.

Обстеження вибухотехніками та кінологами тривало до 3-ї години ночі 1 жовтня. Вибухових пристроїв та вибухонебезпечних предметів не виявлено.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками. Карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років).

Особу, яка зробила неправдиве повідомлення про замінування медичної установи, встановлюють.