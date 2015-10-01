У Львові у наркоторговців вилучено нарковмісні таблетки на суму понад 200 тис. грн

У Львові правоохоронці 29 вересня затримали злочинне угруповання, яке займалося постачанням та торгівлею наркотиків на території Львівської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МВС у Львівській області, під час обшуків у наркоторговців було вилучено нарковмісний медичний препарат «Субутекс» („Бупренорфін”) на суму понад 200 тис. грн.

Як розповів начальник управління боротьби з незаконним обігом наркотиків обласного управління міліції Володимир Білоус, задокументовано більше 60 епізодів протиправної діяльності злочинців. До угруповання входило четверо раніше судимих жителів Львова віком від 26 до 32 років.

«Наразі тривають слідчі дії щодо встановлення злочинних зв'язків угруповання, міжнародних каналів надходження наркотиків на територію України та фактів їх розповсюдження, не задокументованих раніше», - повідомив Білоус.

В ході обшуків у підозрюваних було вилучено, окрім препарату «Субутекс», марихуану, а також банківські картки, на які перераховувалися кошти за їх реалізацію, інші речові докази злочинної діяльності.

Усі члени угруповання затримані в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Трьом із них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, одного відпущено під заставу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.