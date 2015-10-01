У Військово-медичному клінічному центрі Південного регіону перебуває на лікуванні 125 учасників АТО

У Військово-медичному клінічному центрі Південного регіону (Одеса) знаходиться на лікуванні 125 учасників антитерористичної операції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник начальника центру полковник медичної служби Віктор Міхайлуца. За його словами, з цих 125 людей 25 – отримали мінно-осколкові поранення, інші – травмовані або страждають різними захворюваннями. У числі останніх – серцево-судинні захворювання, панкреатит, захворювання сечостатевої системи тощо.

Міхайлуца зазначив, що останнім часом кількість поранених зменшилася, і багато хронічних захворювань загострюється у людей, що проходять службу на сході України.

В цілому, за час проведення АТО в названому лікувальному закладі допомога надана більш як 4 тис. бійців.

«В даний час близько 20 наших лікарів - на передовій. За півтора року 92% персоналу побували в зоні АТО, а військові медики побували на передовій всі, деякі по 2 рази. Наш 61-й мобільний госпіталь стоїть в районі Маріуполя, де наші офіцери, медичні сестри надають допомогу...», – сказав Міхайлуца.