У Вінниці водій автомобіля збив двох жінок з дітьми у візочках
За попередньою інформацією, у одного з малюків лікарі констатували перелом гомілки.
У Вінниці водій автомобіля Skoda травмував двох жінок з дітьми в колясках.
Як повідомили УНІАН у прес-службі УМВС України у Вінницькій області, аварія сталася вчора близько 16.40 год. на вулиці Тімірязєва.
За кермом іномарки перебувала жінка, в салоні автомобіля Skoda знаходилася її малолітня дитина.
Зараз постраждалі доставлені в лікарню, їх оглядають медики.
Читайте такожДвом пораненим дітям проведуть складні операції по відновленню черепаЗа попередньою інформацією, у одного з малюків лікарі констатували перелом гомілки. Інформація про стан двох жінок і їх дітей уточнюється.
На місці дорожньо-транспортної пригоди працює слідчо-оперативна група міліції, яка з'ясовує обставини і причини аварії, опитуються свідки.