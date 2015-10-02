У Вінниці водій автомобіля збив двох жінок з дітьми у візочках

У Вінниці водій автомобіля Skoda травмував двох жінок з дітьми в колясках.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УМВС України у Вінницькій області, аварія сталася вчора близько 16.40 год. на вулиці Тімірязєва.

За кермом іномарки перебувала жінка, в салоні автомобіля Skoda знаходилася її малолітня дитина.

Зараз постраждалі доставлені в лікарню, їх оглядають медики.

Читайте такожДвом пораненим дітям проведуть складні операції по відновленню черепаЗа попередньою інформацією, у одного з малюків лікарі констатували перелом гомілки. Інформація про стан двох жінок і їх дітей уточнюється.

На місці дорожньо-транспортної пригоди працює слідчо-оперативна група міліції, яка з'ясовує обставини і причини аварії, опитуються свідки.