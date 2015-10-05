У Миколаївській області підліток травмований при спробі розібрати снаряд

У селі Тронка Березанського району Миколаївської області 15-річний хлопець намагався розібрати снаряд, який вибухнув у нього в руках.

Як повідомили УНІАН в головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області, сигнал про подію по вул. Степова надійшов 2 жовтня о 12:20.

"При з'ясуванні обставин стало відомо, що хлопець 2000 року народження знайшов вибухонебезпечний предмет, який під час спроби розібрати його, вибухнув", - йдеться в повідомленні.

В результаті події хлопець отримав численні поверхневі поранення голови, тулуба, верхніх і нижніх кінцівок. У стані середньої тяжкості він був доставлений в центральну районну лікарню Березанського району.

До місця знахідки небезпечного предмета направлена група піротехнічних і спеціальних водолазних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України в Миколаївській області для обстеження місцевості на наявність інших вибухонебезпечних предметів.