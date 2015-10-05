В Одесу з Грузії надійшли 25 тис. вакцин проти туберкульозу, кашлюку та поліомієліту

В Одесу з Грузії в якості гуманітарної допомоги надійшли 25 тис. вакцин проти туберкульозу, кашлюку та поліомієліту.

Як передає кореспондент УНІАН, 2 жовтня вакцини надійшли на склад Одеської обласної дитячої клінічної лікарні, звідки сьогодні будуть розподілені в дитячі поліклініки та пологові будинки. Курує дане питання радник голови Одеської ОДА Марія Гайдар, яка сьогодні вручила представникам медустанов відповідні документи на отримання препаратів.

За її словами, надійшли вакцини виробництва Італії, Іспанії, Франції та Болгарії.

«Препарати сертифіковані, доставка пройшла через Міністерство охорони здоров'я. Вакцина від поліомієліту – французька, БЦЖ – виробництва Іспанії та Болгарії. Це - гуманітарна допомога, яка прийшла в наш регіон», - зазначила Гайдар.

Як зазначила заступник головлікаря дитячої лікарні Тетяна Покотилова, вакцини надійшли на склад, в тому числі 4,7 тис. 20-дозних ампул БЦЖ (протитуберкульозна вакцина), 6,5 тис. ампул з вакциною проти гепатиту «Б», 7 тис. - проти кашлюку та 6,8 тис. - дифтерії та правця.

За словами головлікаря названої медустанови Валентина Гудзя, «потреби в поліомієліті на найближчі півроку майже закриті», АКДП (коклюш, дифтерит, правець) і АДС (дифтерит, правець) - вистачить трохи більше як на 1 місяць.

«З БЦЖ, на жаль, стався великий провал (давно не закуповувалася - УНІАН) – тільки приблизно 30% потреб ми закриємо», – зазначив Гудзь.