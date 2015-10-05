У столиці створять Центр паліативної допомоги дітям

На базі Київської міської клінічної шкірно-венерологічної лікарні буде створено Центр паліативної допомоги дітям м. Києва.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації з посиланням на директора Департаменту охорони здоров’я Тетяну Донченко.

В умовах Центру передбачається надання не тільки стаціонарної медичної допомоги, але й амбулаторної, шляхом створення спеціалізованої мультидисциплінарної мобільної бригади для надання паліативної допомоги дітям та членам їх сімей вдома.

«Щороку в Києві лише від онкологічних хвороб помирає близько 5 тисяч хворих, 70% з них потребують паліативної допомоги. Понад 8 тисяч осіб, що хворіють, прикуті до ліжка, а близько 10 тисяч осіб пересуваються лише у межах квартири. Замисліться! Близько 20 тисяч родин на рік вирішують проблеми допомоги родичам, що хворіють на невиліковні хвороби, покладаючись, здебільшого, лише на власні сили та можливості! Хіба така статистика не свідчить на кориcть того, що питання створення хоспісів і паліативних відділень при медичних закладах є на сьогодні надзвичайно важливим?» – наголосила Донченко.

«Питання надання паліативної допомоги дітям – найболючіше та найактуальніше. З одного боку, це споріднена з паліативною допомогою дорослим сфера, а з іншого – цілком особливе питання, що потребує окремого підходу та ресурсів», – запевнила вона.

За словами Донченко, дорослі пацієнти отримують паліативну допомогу переважно на останньому етапі хвороби. Програма допомоги дітям виняткова, адже малюки повинні отримувати її від часу встановлення невиліковного діагнозу.

«Сьогодні у лікарнях загального профілю діти гарантовано отримують необхідну медичну допомогу. Але, у випадку прогнозовано невиліковного стану дитини, її виписують під спостереження сімейного лікаря, який не в змозі надати весь комплекс медпослуг та забезпечити психологічну підтримку сім’ї. Такими є реалії, що потребують активних та негайних змін. Створення спеціально закладу – наша основна надія на те, що маленькі кияни та їхні батьки, яким судилося пройти тяжке випробування важкими захворюваннями, зможуть розраховувати на підтримку, кваліфіковану допомогу та добре відношення з боку держави» – наголосила Донченко.