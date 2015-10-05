У Чернівцях презентували новий сервіс з реєстрації новонароджених у пологовому будинку

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк і міністр юстиції Павло Петренко презентували у Чернівцях новий сервіс Мін'юсту щодо реєстрації новонароджених безпосередньо в пологовому будинку, і вручили молодим мамам свідоцтва про народження дитини.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія видачі свідоцтв відбулася у Чернівецькому пологовому будинку №1.

За словами Яценюка, «через електронну систему можна отримати будь-яку довідку, включаючи і свідоцтво про народження дитини. І це реальна боротьба з корупцією, яка дуже важлива для уряду».

«Це зручно і дешево, а крім того, після передачі цих функцій на місця місцеві бюджети отримають додаткові кошти", - додав прем'єр.

За словами Петренка, регіони отримають близько 1 млрд грн додаткових коштів на впровадження електронної системи реєстрації. Цей пілотний проект, крім Чернівців, діє ще в 7 містах України.

Крім того, Яценюк зазначив, що керівники областей, які несвоєчасно підключилися до електронного сервісу Мін'юсту, отримали догани та попередження, в тому числі і голова Чернівецької ОДА Олександр Фещук.

"Я зацікавлений в тому, щоб ці догани були якомога швидше зняті, оскільки це означає, що громадяни зможуть швидше отримати послуги електронного сервісу", - зазначив прем'єр.