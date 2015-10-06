В Одесу з німецького Регенсбургу прибула гуманітарна допомога для створення хоспісного відділення

В Одесу з німецького міста Регенсбург прибула гуманітарна допомога для створення хоспісного відділення.

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації і зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, на складі комунального закладу «Міський центр гуманітарної допомоги, інформаційного та господарського забезпечення» проходило розвантаження гуманітарного вантажу, що прибув з міста-побратима Одеси Регенсбургу.

«За домовленістю, досягнутою в липні між мером Одеси Геннадієм Трухановим і обербургомістром (мер міста) Регенсбургу Йоахімом Вольбергсом, дві 40-тонні вантажівки доставили з Німеччини 78 спеціалізованих лікарняних ліжок для догляду за лежачими хворими, матраци, тумбочки і 34 коробки з постільною білизною та одягом для медичного персоналу», - розповіли в департаменті.

Після врегулювання процедурних питань гуманітарна допомога буде направлена для створення хоспісного відділення для передачі у користування лежачим хворим, які перебувають на обліку в територіальних центрах міського департаменту праці та соціальної політики міськради.