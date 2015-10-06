У Донецьку замінований логістичний центр Штабу Ахметова на стадіоні "Донбас Арена"

Вранці, 6 жовтня 2015 року, стало відомо про мінування логістичного центру Гуманітарної штабу Ріната Ахметова на стадіоні «Донбас Арена» в Донецьку, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу.

Всі співробітники та волонтери евакуйовані, знаходяться в безпеці. В даний момент проводиться перевірка.

Як повідомлялося вчора, здвоєна автоколона везе в логістичний центр Штабу на стадіоні «Донбас Арена» 640 тонн продуктів. З них планується сформувати 50 тисяч дорослих і 10 тисяч дитячих наборів виживання для мирних жителів непідконтрольних територій.