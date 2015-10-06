У Донецьку замінований логістичний центр Штабу Ахметова на стадіоні "Донбас Арена"
10:57, 06 жовтня 2015Новини регіонів
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Всі співробітники та волонтери евакуйовані, знаходяться в безпеці. В даний момент проводиться перевірка.
Вранці, 5 жовтня, з Дніпропетровська до Донецька виїхала ще одна автоколона з гуманітарною допомогою від Штабу Ахметова / Фото: Гуманітарний штаб «Допоможемо»
Вранці, 6 жовтня 2015 року, стало відомо про мінування логістичного центру Гуманітарної штабу Ріната Ахметова на стадіоні «Донбас Арена» в Донецьку, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу.
Всі співробітники та волонтери евакуйовані, знаходяться в безпеці. В даний момент проводиться перевірка.
Як повідомлялося вчора, здвоєна автоколона везе в логістичний центр Штабу на стадіоні «Донбас Арена» 640 тонн продуктів. З них планується сформувати 50 тисяч дорослих і 10 тисяч дитячих наборів виживання для мирних жителів непідконтрольних територій.
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