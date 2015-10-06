На Закарпатті шахраї виманюють гроші нібито "на відпочинок дітей з зони АТО"

У Закарпатській облдержадміністрації попереджають про шахраїв, які від імені голови ОДА Геннадія Москаля намагаються виманити у фермерів гроші нібито «на відпочинок дітей».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Закарпатської ОДА.

Як йдеться у повідомленні, протягом останніх кількох днів у фермерські господарства різних районів Закарпаття дзвонить чоловік, який, представляючись помічником голови ОДА Москаля, просить «профінансувати відпочинок на Закарпатті 60-ти дітей зі сходу України».

При цьому фермерам надсилають рахунок якогось благодійного фонду і вказується бажана сума для переказу – 6,9 тис. грн (із розрахунку по 2,3 тис. грн на одного з трьох дітей, начебто розподілених на кожного фермера).

Як наголошують у прес-службі, це не перша спроба шахраїв видурити гроші від імені керівника області.

«Я б навіть не реагував на ці факти, якби не знав із міліцейських зведень, що такі злочини регулярно проходять. Шахраї дзвонять довірливим громадянам, кажуть, що їхні родичі потрапили в міліцію й видурюють гроші «за вирішення питання». Тому прошу людей не вестися на подібні дурниці», - прокоментував факт Москаль.

З його слів, ніяких доручень про перерахунок грошей він нікому й ніколи не давав і не даватиме. «Якщо хтось хоче видурити від мого (чи будь-кого з працівників ОДА) гроші, одразу звертайтеся в міліцію», - додав голова Закарпатської ОДА.

Наразі, за даними прес-служби Москаля, телефонного шахрая, який направляв фермерам рахунок «благодійного фонду», розшукують правоохоронці.