Київ не закуповував ліки для онкохворих за завищеними цінами

Службова перевірка не підтвердила факти придбання ліків для онкохворих за завищеними цінами, заявляють в Київській міській держадміністрації.

Як йдеться в переданому УНІАН повідомленні прес-служби КМДА, наразі завершена службова перевірка щодо закупівлі ліків, зокрема препаратів «Доцетаксел – Віста» та «Трастузумаб», які за інформацією, поширеною в ЗМІ, були придбані за завищеними цінами.

«Робоча група, до якої увійшли представники Управління з питань запобігання та протидії корупції, Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту, Департаменту охорони здоров’я та Міністерства охорони здоров’я, за результатами своєї роботи не підтвердила фактів закупівлі медикаментів за завищеними цінами. Фахівці, які працювали над розслідуванням, вважають, що інформація, викладена у публікаціях, не відповідає дійсності», - заявляють в КМДА.

Зокрема, за даними прес-служби, фахівці зазначають, що на закупівлю лікарських засобів ціни були сформовані згідно з вимогами чинного законодавства: розрахунок граничних розмірів закупівельних цін відповідно до ціни, зазначеної в реєстрі оптово-відпускних цін станом на 26.06.2015 року з урахуванням 5% митного збору, 7% ПДВ та 10% граничної постачальницько-збутової надбавки.

Крім того, за даними робочої групи, при закупівлі «Трастузумаб» було зекономлено майже 4 тис. грн, а «Доцетакселу» - понад 66 тис. грн.

«Ми ретельно перевірили факти, наведені у матеріалах ЗМІ. Цього разу підтверджень щодо проявів корупції виявлено не було. Звіт робочої групи оприлюднено на офіційному веб-порталі КМДА», – зауважила начальник відділу з організації первинної медико-санітарної допомоги та санітарного лікування Департаменту охорони здоров’я Олена Коваленко.

Як повідомлялося, наприкінці вересня громадська організація «Центр протидії корупції» заявила, що київські чиновники закупили ліки для онкохворих утричі дорожче, ніж МОЗ.

Так, зазначалось, що препарат «Доцетаксел – Віста», який МОЗ минулого року – вже після падіння гривні – закупив за 3210 грн., київська мерія придбала за 8560 грн.

Як стверджують громадські активісти, тендер був прописаний під одного учасника ринку, унеможливлюючи участь інших компаній-конкурентів із більш дешевими препаратами.

В Центрі повідомили, що звернулися до Державної фінансової інспекції та Антимонопольного комітету України з вимогою перевірити дану закупівлю та відповідно відреагувати.

Також повідомлялось, що цього року КМДА закупило ще один препарат для лікування онкохворих за завищеною ціною: препарат «Трастузумаб» був закуплений за ціною 14701,80 грн, хоча максимальна оптово-роздрібна ціна, зареєстрована в Україні в реєстрі оптово-відпускних цін, становить 12500 00 грн. «Обидва тендери проводилися під керівництвом голови комітету з конкурсних торгів Департаменту охорони здоров’я КМДА А.Скіб’яка», - зазначалось в повідомленні ГО.