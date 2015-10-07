У Черкасах відкриють медичний факультет Донецького національного медуніверситету

У Черкасах відкриють медичний факультет Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, у жовтні було створено робочі групи у Донецькому НМУ та у Черкасах для відкриття факультету. Для донецького вузу відкриття медичного факультету у Черкасах - необхідність подальшого розвитку навчального закладу, зважаючи на ситуацію на сході країни.

Наразі перед владою стоїть завдання знайти приміщення для проведення навчального процесу. До Черкас вже двічі приїздила делегація з Донецького медуніверситету, зокрема, для того, щоб ознайомитися з місцевістю, оглянути перспективні приміщення, клінічні бази, обговорити деталі подальшої співпраці. На сьогодні пошук приміщень триває. До цього залучили працівників обласної та міської влади. Вирішуватимуть і питання забезпечення гуртожитками для проживання студентів.

За словами директора Департаменту охорони здоров’я Черкаської ОДА Михайла Лобаса, нині в області дефіцит лікарів сягає близько тисячі осіб, а тому, створення такого факультету є актуальним. Цьогоріч Донецький університет мав 20% недобору абітурієнтів на бюджетну форму навчання, оскільки нині мало хто зважується їхати в східні регіони країни. Якщо ж медичний факультет відкриють у Черкасах, тут зможуть здобувати знання не лише місцеві, а й жителі сусідніх областей, зокрема, Кіровоградської, Полтавської, Київської. Крім того, відкриття такого факультету в Черкасах сприятиме не тільки задоволенню потреб регіону у висококваліфікованих медиках, а й удосконаленню рівня підготовки фахівців із вищою медичною освітою.

Довідка УНІАН. До російської агресії на сході країни Донецький національний медичний університет ім. М. Горького знаходився у Донецьку. Восени 2014 року через окупацію частини України терористичними воєнізованими формуваннями Міністерство освіти України перемістило ДонНМУ на територію підконтрольну Україні - в місто Краматорськ Донецької області, де проходять навчання студенти, а юридична адреса вишу у місті Красний Лиман. Частина студентів перевелась в інші медичні виші України, призначено нового ректора університету. Частина викладацького колективу і студентів залишилися в Донецьку. За роки існування ДонНМУ підготовлено 50 тис. фахівців, диплом про закінчення вузу отримали понад 2 тис. іноземних громадян з 85 країн світу.