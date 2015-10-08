На Чернігівщині зафіксовано випадок захворювання на бруцельоз

На Чернігівщині зафіксовано випадок захворювання людини на бруцельоз, що є рідкісним для регіону. Про це УНІАН повідомили у Державній санітарно-епідеміологічній службі в області.

Згідно з повідомленням, хворий в квітні цього року самостійно подорожував Грузією, Азербайджаном та Вірменією, де вживав бринзу та інші молочні продукти домашнього приготування. Вперше ознаки недуги (болі в суглобах, підвищення температури тіла) відчув 3-4 місяці тому. Лише у вересні постраждалий звернувся за медичною допомогою та був госпіталізований для проведення стаціонарного лікування. За результатами лабораторного дослідження на початку жовтня у чоловіка встановлено діагноз бруцельозу.

На сьогодні він отримує необхідне лікування.

Довідка УНІАН: Бруцельоз – захворювання, що характеризується ураженням опорно-рухового апарату, нервової, статевої та інших систем. Бруцели стійкі у зовнішньому середовищі. У воді вони зберігаються понад 2 місяці, в молоці – 40 днів, у бринзі – 2 місяці, в сирому м'ясі – 3 місяці. Бруцели гинуть при нагріванні і під впливом багатьох дезінфікуючих речовин. Від хворої людини здоровій бруцели не передаються. Джерелом інфекції є домашні тварини (вівці, кози, корови, свині, рідше собаки).