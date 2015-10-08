У Запоріжжі маршрутка врізалася в електроопору: 6 осіб госпіталізовано

У Запоріжжі маршрутка врізалась в електроопору, з травмами госпіталізовано 6 осіб.

Як повідомили УНІАН у керівництві управління ДАІ в Запорізькій області, аварія сталася ввечері 7 жовтня в Космічному районі Запоріжжя.

«В районі кінотеатру «Космос» у Космічному районі Запоріжжя сталося зіткнення по дотичній легкового автомобіля ВАЗ-2108 і пасажирського мікроавтобуса - маршрутки №40, що рухався в попутному напрямку. Після зіткнення мікроавтобус виїхав за межі проїжджої частини, де зіткнувся з електроопорою. В результаті ДТП 6 пасажирів мікроавтобуса, в тому числі 11-річну дитину, госпіталізовано», - повідомили в ДАІ.

За даними медиків «швидкої», які виїжджали на місце події, стан 2 потерпілих – тяжкий.

Водій маршрутки в результаті ДТП дістав травму ноги і забиття.

Як повідомляв УНІАН, менш як місяць тому – 16 вересня в Жовтневому районі Запоріжжя 31-річний водій мікроавтобуса маршруту № 84 проїхав на заборонний сигнал світлофора і допустив зіткнення з автомобілем «Тойота». В результаті зіткнення маршрутка перекинулася.До лікарень Запоріжжя з місця ДТП було доставлено 12 осіб – пасажирів маршрутки і обох водіїв транспортних засобів.