У Полтаві стартував опалювальний сезон

У Полтаві сьогодні, 8 жовтня, стартував опалювальний сезон.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськвиконкому Полтави, сьогодні мер міста Олександр Мамай підписав розпорядження про початок опалювального сезону.

За повідомленням, у зв'язку зі зниженням середньодобової температури повітря на території Полтави виконавчий комітет Полтавської міської ради вирішив почати з 8 жовтня опалювальний сезон 2015-2016 рр.

З сьогодні будуть розпочаті роботи з подачі тепла в соціально-культурні об'єкти Полтави, а також у житловий фонд.

«8 жовтня бюджетні організації Кременчука - дитсадки, школи, лікарні та інші комунальні установи міста підключать до теплоносія – в місті стартує опалювальний сезон. А по житловому фонду чекаємо середньодобову температуру не вище плюс восьми градусів протягом трьох діб - і будемо приймати рішення», - сказав начальник УЖКГ Кременчука Іван Москалик.