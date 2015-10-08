Київська влада обіцяє компенсувати бійцям АТО всі витрати на лікування в стаціонарах

Київська влада компенсуватиме киянам-учасникам АТО (за їх заявами) будь-які витрати на лікування в умовах стаціонарів, включаючи такі види протезування, як ендопротезування, слухопротезування та протезування ока.

Відповідне рішення сьогодні підтримали депутати Київради, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Як пояснив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко, який представляв даний проект рішення на засіданні сесії, у питанні медичного забезпечення учасників АТО міська влада вирішила відійти від поняття «дороговартісне лікування».

«Раніше у нас була передбачена компенсація витрат бійців саме на «дороговартісне лікування». Проте критеріїв для цього поняття не було. Адже для кожного з воїнів поняття «дороговартісне» різне. Для когось і 5-7 тисяч гривень є непідйомною сумою. Оскільки законодавство не містить цього визначення, сьогодні спільно з Департаментом охорони здоров’я розроблено нову схему, яка дозволяє компенсувати витрати учасника АТО на лікування в умовах стаціонару», – підкреслив Бондаренко.

Крім того, даним рішенням Київради було уточнено механізм відшкодування витрат на складне протезування для киян-учасників АТО, зазначається в повідомленні.