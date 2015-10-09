У Вінниці розпочато опалення в дитсадках, школах і лікарнях

Виконком Вінницької міської ради сьогодні вирішив про початок опалювального сезону і сьогодні тепло подано в дитсадки, школи і лікарні, підключення житлового фонду до опалення розпочнеться з 10 жовтня.

Про це повідомили в департаменті у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.

«Ми прийняли рішення про початок опалювального сезону з 10 жовтня, адже за прогнозом погоди найближчий тиждень температура буде нижче, ніж +8», - сказав заступник міського голови Ігор Корольчук.

За його словами, на сьогодні тепло є вже в 35-ти дитячих садках, 6 школах і 3 лікарнях. Також поставлено завдання перед житлово-експлуатаційними підприємствами міста працювати у вихідні і прикласти всі зусилля, щоб зробити підключення якісно і швидко. «З суботи розпочнеться подача тепла в багатоповерхові будинки», - додав Корольчук.