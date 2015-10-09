350 тисяч дитячих наборів отримали малюки Донбасу

350 661 дитячий набір видав Гуманітарний штаб Ріната Ахметова сім'ям з дітьми від 0 до 35 місяців з Донбасу по обидві сторони лінії зіткнення, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу. Видача допомоги дітям здійснюється з серпня 2014 року, коли на Донбас була відправлена перша автоколона Штабу з продуктами для мирних жителів.

Дитячі набори від Штабу за складом поділяються на 2 категорії, в залежності від віку дитини: від 0 до 12 місяців, від 12 до 35 місяців. У набори входять дитячі овочеві і фруктові пюре, дитячі суміші та каші, манна крупа, вівсяні пластівці.

«Більшість гуманітарних організацій надають допомогу в основному для дорослого населення, тому дитячі набори дуже затребувані по обидві сторони лінії зіткнення. Кожна мама при отриманні набору знає, що через місяць Штаб гарантовано видасть наступний. А значить, їй буде чим годувати дитину. Батьки зізнаються, що в сформованій ситуації не можуть забезпечити збалансоване харчування своїм дітям», – прокоментувала Євгена Рзаєва, керівник відділу дистрибуції Штабу Ахметова.

Читайте такожШтаб Ахметова запустив нову програму – ліки важкохворим дітям ДонбасуНа підконтрольних територіях було видано 295 804 дитячих набори. Сім'ї-переселенці з дітьми на мирній території Донецької і Луганської областей і дітки на лінії зіткнення отримали 54 857 наборів. Допомога для дітей була видана у 63 населених пунктах і 21 районі, де працюють понад 100 стаціонарних пунктів видачі.

Гостру необхідність в дитячих продуктах харчування відчувають маленькі жителі глибинки Донецької області. В села і селища на непідконтрольної території з травня 2015 року допомогу доставляють мобільні бригади волонтерів Штабу. Там набори отримали 1 585 малюків.

Штаб Ріната Ахметова планує доставку продуктів таким чином, щоб на складах в Донецьку і Маріуполі був постійний запас дитячих наборів, а їх видача – безперебійною. На початку жовтня в Донецьк були доставлені 10 тис. дитячих наборів для малюків на підконтрольних територіях. А вже наступного тижня Штаб планує відправити в Маріуполь автоколону з дитячим харчуванням для дітей-переселенців.