Діти учасників АТО отримали пільги на харчування в муніципальних установах освіти Києва

Відтепер діти учасників АТО, які навчаються у комунальних навчальних закладах, мають право користуватися міськими гарантіями і пільгами, повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Відзначається, що пільга на харчування зазначеної категорії дітей буде надаватися згідно з рішенням Київська міської ради від 8 жовтня ц. р.

«Ми стикалися з проблемою, коли в разі нереєстрації одного з батьків на території столиці, навчальні заклади були позбавлені права надавати дитині пільгу. Але діти рівні за законом, міська влада уточнила відповідні процедури», – прокоментував рішення Київради керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко.

Він зазначив, що в школах такі діти будуть харчуватися абсолютно безкоштовно, а в дошкільних навчальних закладах батьки повинні сплатити лише 1 гривню.