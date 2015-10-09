Діти учасників АТО отримали пільги на харчування в муніципальних установах освіти Києва
Пільга на харчування зазначеної категорії дітей буде надаватися згідно з рішенням Київська міської ради від 8 жовтня ц. р.
Відтепер діти учасників АТО, які навчаються у комунальних навчальних закладах, мають право користуватися міськими гарантіями і пільгами, повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.
Відзначається, що пільга на харчування зазначеної категорії дітей буде надаватися згідно з рішенням Київська міської ради від 8 жовтня ц. р.
«Ми стикалися з проблемою, коли в разі нереєстрації одного з батьків на території столиці, навчальні заклади були позбавлені права надавати дитині пільгу. Але діти рівні за законом, міська влада уточнила відповідні процедури», – прокоментував рішення Київради керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко.
Він зазначив, що в школах такі діти будуть харчуватися абсолютно безкоштовно, а в дошкільних навчальних закладах батьки повинні сплатити лише 1 гривню.