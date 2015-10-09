У Миколаївській області 9 дітей і 2 дорослих госпіталізовані після пожежі у будинку

В результаті пожежі на території приватного домоволодіння в селі Новопетрівка Новоодеського району Миколаївської області госпіталізована багатодітна сім'я у складі 9 дітей і 2 дорослих.

Як повідомила УНІАН прес-служба Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області, сигнал про пожежу надійшов 9 жовтня о 3:57 від сусіда постраждалих.

На місце виїхав черговий караул підрозділу.

"Було встановлено, що пожежа виникла у літній кухні, яка розташована впритул до трикімнатного житлового будинку. У приміщенні в момент виникнення загоряння перебували 9 дітей та їх батьки. Зі слів матері стало відомо, що серед ночі молодший син, якому виповнилося всього 4 місяця, почав плакати і розбудив дорослих", - сказано в повідомленні.

Мати з батьком побачили, що їхній будинок заповнюється димом, оскільки вогонь з літньої кухні вже перекинувся на дах житлового будинку.

"Покрівля була глиносолом'яною, що сприяло швидкому поширенню вогню і сильному задимлення", - повідомляє відомство.

Батьки почали виводити дітей на подвір'я. Двоє старших дітей довше інших залишалися в задимленій кімнаті, тому сильніше отруїлися продуктами горіння.

"Бригадами швидкої медичної допомоги всіх членів сім'ї госпіталізували до лікарні. За попередніми висновками медиків, стан здоров'я 7 дітей і батьків задовільний, двоє старших отруїлися продуктами горіння», - повідомляє ГУ ГСЧС.

Всі члени родини перебуватимуть у медичному закладі протягом кількох днів з метою проведення комплексного обстеження та встановлення остаточного діагнозу.

Рятувальники близько 5:00 ліквідували пожежу на площі 80 кв. м. За попередньою інформацією, причиною пожежі стало коротке замикання електропроводки.