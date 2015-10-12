На Прикарпатті знешкодили торговців психотропними засобами

В Івано-Франківській області співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили злочинну групу, яка налагодила масштабний збут синтетичних наркотиків і психотропних речовин, повідомляє прес-центр СБУ.

Організатора угруповання затримано при спробі реалізувати більш як тисячі таблеток сильнодіючого препарату «Субутекс». При собі зловмисник мав вогнепальну зброю.

«Під час обшуку в його будинку правоохоронці виявили ще кілька сотень таких таблеток та майже кілограм амфетаміну. Зараз в рамках кримінального провадження тривають обшуки та затримання інших осіб, підозрюваних у причетності до постачання та збуту наркотиків», - йдеться в повідомленні.