На Прикарпатті знешкодили торговців психотропними засобами
10:41, 12 жовтня 2015Новини регіонів
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Організатора угруповання затримано при спробі реалізувати більш як тисячі таблеток сильнодіючого препарату «Субутекс».
На Прикарпатті знешкодили торговців психотропними засобами / Фото: ja-zdorov.ru
В Івано-Франківській області співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили злочинну групу, яка налагодила масштабний збут синтетичних наркотиків і психотропних речовин, повідомляє прес-центр СБУ.
Організатора угруповання затримано при спробі реалізувати більш як тисячі таблеток сильнодіючого препарату «Субутекс». При собі зловмисник мав вогнепальну зброю.
«Під час обшуку в його будинку правоохоронці виявили ще кілька сотень таких таблеток та майже кілограм амфетаміну. Зараз в рамках кримінального провадження тривають обшуки та затримання інших осіб, підозрюваних у причетності до постачання та збуту наркотиків», - йдеться в повідомленні.
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